Стали известны первые четвертьфиналисты новогоднего турнира Северной военной хоккейной лиги

25 Декабря 2017 года, 18:34

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 25 декабря/ БИ-ПОРТ – Определились первые четвертьфиналисты новогоднего турнира Северной военной хоккейной лиги, который стартовал на Северном флоте. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе флота.

В первом дивизионе в ¼ финала прошли команда управления и штаба флота «К-21», и «Армеец» из посёлка Кильдинстрой. Во втором дивизионе в четвертьфинал вышли сборная соединений противолодочных и десантных кораблей Северного флота «Шквал» и моряки тяжёлого атомного крейсера «Пётр Великий» из одноимённой команды.

Соперником «Петра Великого» станет победитель встречи команд «Ракета» и «Полярная звезда», которая проёдёт завтра в Мурманском спорткомплексе «Авангард». «К-21» узнает своего противника уже сегодня по итогам матча сборных «Торос» и «Альбатрос» - действующего чемпиона Северного флота.

Оставшиеся предварительные игры и первые четвертьфиналы пройдут 29 и 30 декабря. В новом 2018 году турнирные встречи состоятся уже 2 и 3 января.

Финал и закрытие новогоднего турнира планируется в четверг 4 января на североморском стадионе.