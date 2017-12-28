Юные хоккеисты встретились в товарищеском матче со своими родителями

28 Декабря 2017 года, 10:58

СЕВЕРОМОРСК/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – В Североморске на ледовом корте ДЮСШ №3 состоялся хоккейный товарищеский матч между командой «Полярные Волки», в состав которой входили воспитанники спортивной школы, и командой их родителей и родственников «Штурм».

«Среди участников были и члены семьи сотрудника Отдела вневедомственной охраны Росгвардии по городу Североморск - старшего лейтенанта полиции Сергея Зубарева. Сын Сергея защищает цвета «Полярных Волков» уже на протяжении 5 лет», - рассказали «Би-порту» в Управлении Росгвардии по Мурманской области.

Хоккейный матч был напряженным и упорным, ребята из «Полярных Волков» не хотели уступать старшим. Встреча завершилась со счетом 10:9 в пользу ребят.