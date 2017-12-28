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Главная » Спорт » Мурманский морской торговый порт подарил юным хоккеистам новую форму
 
 
 
 
28 Декабря 2017 года, 12:12

Мурманский морской торговый порт подарил юным хоккеистам новую форму


МУРМАНСК/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ - В преддверии новогодних праздников замечательный подарок от портовиков получили воспитанники мурманской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 4.

Генеральный директор ПАО «ММТП» Александр Масько, который также является вице-президентом областной федерации русского хоккея, в торжественной обстановке передал юношеской команде новые комплекты спортивной одежды и снаряжения.

Удобные современные шлемы с защитными масками, вратарские щитки, специальные коньки, утепленные куртки и нарядные спортивные костюмы заметно преобразили внешний облик хоккеистов.

«Мы считаем, что привычка к здоровому образу жизни и стремление к успеху формируется именно в детстве. У ребят, играющих в русский хоккей, вырабатывается особый командный дух, ответственность и гордость за свою команду, за родной город, за свою страну. Очень бы хотелось возродить массовый интерес к русскому хоккею, повысить посещаемость домашних матчей нашей команды «Мурман». Надеемся, что под патронажем Мурманского морского торгового порта СДЮСШОР-4 воспитает достойную смену, и, в скором времени, в профессиональной команде будут играть именно воспитанники мурманской школы хоккея с мячом», - отметил Александр Масько.

«Ребята очень довольны, с удовольствием надели новую форму. В ней они выглядят единым сплоченным коллективом. В этом есть определенный психологический смысл. Большая честь выступать на соревнованиях в хоккейном свитере с названием и логотипом своей команды. Такую честь нужно заслужить, играть с полной самоотдачей и не подводить своих товарищей», - считает тренер юных хоккеистов Андрей Марковиченко.

Мурманский морской торговый порт активно участвует в спортивной жизни города и региона. Предприятие помогает профессиональной команде по хоккею с мячом «Мурман», регулярно становится партнером традиционного «Праздника Севера» и других масштабных соревнований, поддерживает детский спорт.

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