Футболисты УФСИН выиграли «серебро» на турнире по мини-футболу среди ветеранов

28 Декабря 2017 года, 17:07

МУРМАШИ/ 28 декабря/ БИ-ПОРТ – В спортивно-оздоровительном комплексе «Звезда» посёлка Мурмаши прошел традиционный турнир по мини-футболу, посвященный памяти погибших сотрудников при исполнении воинского долга и должностных обязанностей.

За кубок вышли бороться ветераны силовых структур из четырёх ведомств – дружина государственной противопожарной службы Кольского района, сборная спортобщества «Динамо», «Фаворит» из в/ч Видяево, и команда «Партизан» УФСИН России по Мурманской области.

В турнире имели право участвовать действующие сотрудники и ветераны силовых ведомств в возрасте 35 лет и старше. Костяк «Партизана» составили сотрудники и ветераны мурмашинской исправительной колонии особого режима №16.

Футболисты УФСИН, одержав победу в первом матче, вышли в финал, где им предстояло сразиться за «золото» со сборной ГПС Кольского района. В результате «Партизан», уступив в счёте лишь один мяч, стал серебряным призёром турнира. В утешительном матче победу праздновал видяевский «Фаворит».

Победитель и призёры были награждены кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней.