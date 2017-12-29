Аэрофлот установил специальный тариф для болельщиков российской сборной по футболу

29 Декабря 2017 года, 15:10

МОСКВА/ 29 декабря/ БИ-ПОРТ - Аэрофлот устанавливает специальный тариф экономического класса на перевозку российских болельщиков на матчи с участием сборной России. Специальный «тариф болельщика» составит пять рублей за полетный сегмент (с учетом всех такс и сборов). Эта инициатива была предложена генеральным директором Аэрофлота Виталием Савельевым на встрече с Президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным. Президент поддержал инициативу, которая позволит российским болельщикам оказать массовую поддержку национальной команде на протяжении всего Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Для оформления авиабилета по такому тарифу необходимо иметь российский паспорт, персонифицированную карту зрителя (паспорт болельщика) и билет на матч с участием сборной России. Тариф будет действовать на маршрутах из пунктов сети маршрутов ПАО «Аэрофлот» внутри Российской Федерации в города проведения игр сборной России и обратно и между городами игр в пределах трех дней от даты игры (до игры – рейсы в город матча, после игры – рейсы из города матча). Перевозка будет осуществляться регулярными рейсами ПАО «Аэрофлот» и распространяться на матчи группового этапа в Москве 14 июня, Санкт-Петербурге 19 июня, Самаре 25 июня, а также на последующие матчи стадии «плей-офф» в случае успешного выступления сборной России.

Прием заявок болельщиков на перевозку по специальному тарифу в электронном виде будет осуществляться с 01.01.2018 Фондом «Росконгресс», который является давним партнером Аэрофлота при организации массовых мероприятий, совместно с автономной некоммерческой организацией «Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу 2018 года в Российской Федерации».

Более подробную информацию о программе перевозок в ходе Чемпионата мира по футболу Аэрофлот вскоре опубликует на своем официальном сайте.