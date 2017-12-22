График работы горнолыжных комплексов в праздничные дни

Наверх
Добавить в закладки | ВКонтакте | Twitter | Facebook | Telegram | RSS | 16+ Оформить подписку
Московский Комсомолец в Мурманске
 
 
 
Новости Справочная информация Дополнительные сервисы
 
 
Точка зрения Фоторепортажи Видеоновости КультураОбразование Здоровье Криминал Спорт Авто Официально День в истории Наш гость
Прогноз погоды Курсы валют Региональные СМИ Мурманск Мурманская область Презентации Реклама на сайтеПравила
Тендеры Помощь бизнесу Бизнес-планы Открытые конкурсы и торги Заказ авиабилетов
Новогодние сюрпризы для клиентов ПАО «ОФК Банк» Новогодние сюрпризы для клиентов ПАО «ОФК Банк»
Пройдите тест и узнайте, какой вы путешественник Пройдите тест и узнайте, какой вы путешественник
Встречаем новогодние праздники вместе с пекарней «Пироговая на Беринга» Встречаем новогодние праздники вместе с пекарней «Пироговая на Беринга»
Встретим Новый год в «Домиках у Форума». С заказом нужно поспешить Встретим Новый год в «Домиках у Форума». С заказом нужно поспешить
 
 

Видеоновости16+

В Мурманске судят участников перестрелки у клуба «Пурга»
 
 
 
 

Курсы валют 30.12.17

1 GBP
Фунт стерлингов Соединенного королевства
77,6739
0,1455
1 USD
Доллар США
57,6002
-0,0289
1 EUR
Евро
68,8668
0,0807
10 NOK
Норвежских крон
70,0664
0,0755
10 SEK
Шведских крон
69,9915
0,0592
Курсы валют в банках г. Мурманска
 
 
 
 

Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

Комментарии


 
 
 
 

Погода в Мурманске

-6°
3.4 м/с
давление 746.3 мм рт.ст
Прогноз погоды по области
 
 
 
 

Календарь

 
 
 
 

Новости сайта

31 Августа 2017, 00:09
24 Августа 2017, 16:15
27 Декабря 2016, 14:00
27 Декабря 2016, 14:00
16 Сентября 2016, 19:52
 
 
Би-порт
Загрузка...
 
 

Наш гость

Оксана Терехова
Оксана Терехова:

Как разобраться в этих технологиях и какие из них применимы для мурманских компаний? Об этом «Би-порту» рассказала директор регионального филиала МТС Оксана Терехова

Татьяна Анишкевич
Татьяна Анишкевич:

Татьяна Анишкевич – руководитель отдела по работе с клиентами партнера белорусской форекс-компании ТелетрейдБел, которая включена в реестр Национального банка Республики Беларусь

Дмитрий Куликовский
Дмитрий Куликовский:

Топливные компании постоянно повышают качество предоставляемых услуг и продукции, внедряют новые технологии в производство и развивают клиентский сервис. Об этом и многом другом рассказывает Дмитрий Куликовский, директор департамента топлива и логистики ООО «Сёркл Кей Россия», представленного сетью АЗС Statoil

Артемий Лапполайнен
Артемий Лапполайнен:

Компьютерный бизнес, несмотря на кризис, продолжает динамично развиваться и оставаться одной из высоко конкурентных сфер экономики. Не является исключением и ситуация, сложившаяся на этом рынке в Мурманской области. О стратегии планирования и развития компании «Альфа» рассказал руководитель отдела корпоративных продаж Артемий Лапполайнен

Виктор Георги
Виктор Георги:

5 декабря в литературной гостиной Мурманской областной научной библиотеки состоится необычная презентация. Необычная в том, что заполярный читатель сможет принять участие в премьере сразу трех книг

 
 
 
 

Выбор редакции

Режим работы пограничных пунктов Мурманской области в новогодние праздники
28 Декабря 2017, 10:35
Режим работы пограничных пунктов Мурманской области в новогодние праздники
График работы филиалов Кандалакшской ЦРБ в новогодние праздники
28 Декабря 2017, 10:29
График работы филиалов Кандалакшской ЦРБ в новогодние праздники
Как будут работать медучреждения в новогодние каникулы
26 Декабря 2017, 15:55
Как будут работать медучреждения в новогодние каникулы
График выплаты пенсии в новогодние праздники
22 Декабря 2017, 15:00
График выплаты пенсии в новогодние праздники
 
 
 
 

Самое читаемое

Три автомобиля столкнулись на трассе «Кола»
30 Декабря 2017, 12:46
Мурманский полицейский приютил «невзрывоопасного» котёнка
30 Декабря 2017, 14:10
В Кандалакше пройдут новогодние гуляния
30 Декабря 2017, 13:30
Официальные курсы валют на 30 декабря
30 Декабря 2017, 07:00
Мурманские власти поздравили жителей города с Новым годом
30 Декабря 2017, 15:15
В Мурманской области подвели итоги реализации проекта «Формирование комфортной городской среды»
30 Декабря 2017, 14:45
 
 
 
 

Мы ВКонтакте

 
 
 
 

Найдите нас на Facebook

 
 
 
 

Новости партнеров

 
 
 
 
Главная » Спорт » График работы горнолыжных комплексов в праздничные дни
 
 
 
 
30 Декабря 2017 года, 13:05

График работы горнолыжных комплексов в праздничные дни


МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ - Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области информирует о работе горнолыжных комплексов в праздничные дни.

Горнолыжный комплекс «Nord Star» (Мурманск)

31 декабря – выходной

1 января – с 12.00 до 21.00

2-10 января – с 11.00 до 21.00

Цены: 1 подъем от 30 до 60 рублей, весь день – от 500 до 1100 рублей.

Горнолыжный комплекс «Огни Мурманска» (Мурманск)

31 декабря – с 10.00 до 18.00

1 января – выходной

2-8 января – с 10.00 до 20.00

Цены: 11 подъемов – 500 рублей, весь день – от 400 до 1000 рублей

База отдыха «Южный склон» (Мурманск)

со вторника по пятницу – с 13.00 до 21.00

выходные (праздники) – с 12.00 до 21.00

Цены: 1 подъем – от 35 до 45 рублей, весь день – от 500 до 1000 рублей.

Горнолыжный комплекс «Кукисвумчорр (25 км)» (Кировск)

31 декабря – с 10.00 до 16.00

1 января – подъёмники работают с 13.00 до 20.00

2-8 января – подъёмники работают с 10.00 до 20.00

Цены: 1 подъем – от 40 до 200 рублей, весь день – 1200 рублей.

Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (Кировск)

31 декабря – с 10.00 до 18.00

1 января – с 12.00 до 18.00

2-8 января – с 10.00 до 19.00

Цены: разовый экскурсионный подъем – 300 рублей, весь день – от 100 до 1400 рублей.

Горнолыжный комплекс «Snowpark Town Hill» (Кировск)

чт-пт – с 18.00 до 21.30

сб-вс – с 12.00 до 21.30

Цены: 1 подъем – 20 рублей.

Горнолыжный комплекс «Гора Воробьиная» (Апатиты)

31 декабря, 3, 5, 4, 6,7 января – с 12.00 до 16.00

1, 2, 8 января – выходной

Цены: 1 подъем – от 50 рублей.

Горнолыжный комплекс «Салма» (Полярные Зори)

Вт-пт – с 09.15 до 18.00

Сб-вс – с 09.15 до 17.00

Цены: 1 подъем – 80 рублей, весь день – от 330 до 750 рублей.

Горнолыжная база «Лопарьстан» (Мончегорск)

вт-пт – с 15.00 до 21.00

сб-вс – с 10.00 до 20.00

Цены:1 подъем от 40 до 50 рублей.

Горнолыжный комплекс «Варс» (Ковдор)

2-8 января – с 12.00 до 20.00

ср-пт – с 16.00 до 20.00

сб-вс – с 11.00 до 20.00

Цены: 1 подъем – от 50 рублей.

Горнолыжный комплекс «Гора Крестовая» (Кандалакша)

31 декабря – с 10.00 до 16.00

1 января: выходной

пн – вс – с 10.00 до 18.00

Цены: 1 подъем – 80 рублей, весь день от 1300 до 1400

Если вы обнаружили ошибку в тексте, выделите ее и нажмите Shift + Enter.

Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей.

У вас есть новости, которые заслуживают внимания? Присылайте их нам!

 
 
 
 
    array(0) { }
 
 
 
 
 
 
Загрузка...
Loading...
© ИА «Би-порт» 2005-2017
Сетевое издание Информационное агентство «Би-порт»
зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
29 января 2014 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-56871
Содержимое сайта «Би-порт» предназначено для детей старше 16 лет
ООО ИА «Би-порт»
183038, г. Мурманск, ул. Профсоюзов, д. 1
тел.: +7 (8152) 56-78-90
Электронная почта: info@b-port.com, reklama@b-port.com
Правила использования материалов сайта