График работы горнолыжных комплексов в праздничные дни

30 Декабря 2017 года, 13:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ - Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области информирует о работе горнолыжных комплексов в праздничные дни.

Горнолыжный комплекс «Nord Star» (Мурманск)

31 декабря – выходной

1 января – с 12.00 до 21.00

2-10 января – с 11.00 до 21.00

Цены: 1 подъем от 30 до 60 рублей, весь день – от 500 до 1100 рублей.

Горнолыжный комплекс «Огни Мурманска» (Мурманск)

31 декабря – с 10.00 до 18.00

1 января – выходной

2-8 января – с 10.00 до 20.00

Цены: 11 подъемов – 500 рублей, весь день – от 400 до 1000 рублей

База отдыха «Южный склон» (Мурманск)

со вторника по пятницу – с 13.00 до 21.00

выходные (праздники) – с 12.00 до 21.00

Цены: 1 подъем – от 35 до 45 рублей, весь день – от 500 до 1000 рублей.

Горнолыжный комплекс «Кукисвумчорр (25 км)» (Кировск)

31 декабря – с 10.00 до 16.00

1 января – подъёмники работают с 13.00 до 20.00

2-8 января – подъёмники работают с 10.00 до 20.00

Цены: 1 подъем – от 40 до 200 рублей, весь день – 1200 рублей.

Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (Кировск)

31 декабря – с 10.00 до 18.00

1 января – с 12.00 до 18.00

2-8 января – с 10.00 до 19.00

Цены: разовый экскурсионный подъем – 300 рублей, весь день – от 100 до 1400 рублей.

Горнолыжный комплекс «Snowpark Town Hill» (Кировск)

чт-пт – с 18.00 до 21.30

сб-вс – с 12.00 до 21.30

Цены: 1 подъем – 20 рублей.

Горнолыжный комплекс «Гора Воробьиная» (Апатиты)

31 декабря, 3, 5, 4, 6,7 января – с 12.00 до 16.00

1, 2, 8 января – выходной

Цены: 1 подъем – от 50 рублей.

Горнолыжный комплекс «Салма» (Полярные Зори)

Вт-пт – с 09.15 до 18.00

Сб-вс – с 09.15 до 17.00

Цены: 1 подъем – 80 рублей, весь день – от 330 до 750 рублей.

Горнолыжная база «Лопарьстан» (Мончегорск)

вт-пт – с 15.00 до 21.00

сб-вс – с 10.00 до 20.00

Цены:1 подъем от 40 до 50 рублей.

Горнолыжный комплекс «Варс» (Ковдор)

2-8 января – с 12.00 до 20.00

ср-пт – с 16.00 до 20.00

сб-вс – с 11.00 до 20.00

Цены: 1 подъем – от 50 рублей.

Горнолыжный комплекс «Гора Крестовая» (Кандалакша)

31 декабря – с 10.00 до 16.00

1 января: выходной

пн – вс – с 10.00 до 18.00

Цены: 1 подъем – 80 рублей, весь день от 1300 до 1400