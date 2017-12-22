График работы горнолыжных комплексов в праздничные дни

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 декабря/ БИ-ПОРТ - Министерство развития промышленности и предпринимательства Мурманской области информирует о работе горнолыжных комплексов в праздничные дни.
Горнолыжный комплекс «Nord Star» (Мурманск)
31 декабря – выходной
1 января – с 12.00 до 21.00
2-10 января – с 11.00 до 21.00
Цены: 1 подъем от 30 до 60 рублей, весь день – от 500 до 1100 рублей.
Горнолыжный комплекс «Огни Мурманска» (Мурманск)
31 декабря – с 10.00 до 18.00
1 января – выходной
2-8 января – с 10.00 до 20.00
Цены: 11 подъемов – 500 рублей, весь день – от 400 до 1000 рублей
База отдыха «Южный склон» (Мурманск)
со вторника по пятницу – с 13.00 до 21.00
выходные (праздники) – с 12.00 до 21.00
Цены: 1 подъем – от 35 до 45 рублей, весь день – от 500 до 1000 рублей.
Горнолыжный комплекс «Кукисвумчорр (25 км)» (Кировск)
31 декабря – с 10.00 до 16.00
1 января – подъёмники работают с 13.00 до 20.00
2-8 января – подъёмники работают с 10.00 до 20.00
Цены: 1 подъем – от 40 до 200 рублей, весь день – 1200 рублей.
Горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр» (Кировск)
31 декабря – с 10.00 до 18.00
1 января – с 12.00 до 18.00
2-8 января – с 10.00 до 19.00
Цены: разовый экскурсионный подъем – 300 рублей, весь день – от 100 до 1400 рублей.
Горнолыжный комплекс «Snowpark Town Hill» (Кировск)
чт-пт – с 18.00 до 21.30
сб-вс – с 12.00 до 21.30
Цены: 1 подъем – 20 рублей.
Горнолыжный комплекс «Гора Воробьиная» (Апатиты)
31 декабря, 3, 5, 4, 6,7 января – с 12.00 до 16.00
1, 2, 8 января – выходной
Цены: 1 подъем – от 50 рублей.
Горнолыжный комплекс «Салма» (Полярные Зори)
Вт-пт – с 09.15 до 18.00
Сб-вс – с 09.15 до 17.00
Цены: 1 подъем – 80 рублей, весь день – от 330 до 750 рублей.
Горнолыжная база «Лопарьстан» (Мончегорск)
вт-пт – с 15.00 до 21.00
сб-вс – с 10.00 до 20.00
Цены:1 подъем от 40 до 50 рублей.
Горнолыжный комплекс «Варс» (Ковдор)
2-8 января – с 12.00 до 20.00
ср-пт – с 16.00 до 20.00
сб-вс – с 11.00 до 20.00
Цены: 1 подъем – от 50 рублей.
Горнолыжный комплекс «Гора Крестовая» (Кандалакша)
31 декабря – с 10.00 до 16.00
1 января: выходной
пн – вс – с 10.00 до 18.00
Цены: 1 подъем – 80 рублей, весь день от 1300 до 1400