В Мурманской области началась Декада спорта и здоровья

02 Января 2018 года, 13:40

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 2 января/ БИ-ПОРТ - В городах и посёлках Мурманской области началась Декада спорта и здоровья. Так, физкультурники Ковдорского района открыли спортивный год уже 1 января, приняв участие в акции «Побегай первого января».

2 января веселые старты на лыжах проходят в Кировске. В Кандалакше начнутся игры городского чемпионата по теннису. Массовый лыжный забег для военнослужащих и их семей состоится в поселке Высоком.

3 января в Мурманске будет дан старт 47-му массовому конкурсу «Лыжня-2018 зовёт!». «За здоровьем – на лыжах» – под таким девизом отправятся в туристический поход любители здорового образа жизни из ЗАТО Видяево.

4 января в Заполярном стартует «Рождественский турнир по мини-футболу, в школе №2 поселка Никель состоятся показательные выступления по рукопашному бою, а на стадионе Ревды пройдет учебно-тренировочное занятие по скандинавской ходьбе. Турнир по футболу на снегу среди детских дворовых команд организуют в Оленегорске. «Салки со снежками» – игры под таким названием пройдут в Снежногорске, а в Полярном желающих пригласят на «Зимние забавы на лыжах».

5 января открытый Рождественский лично-командный турнир по быстрым шахматам состоится в Апатитах. Семейный праздник «День снеговика» пройдет в поселке Луостари Печенгского района. В Кандалакше за первенство на льду поборются хоккейные команды «Подростки» и «Родители». Школьный турнир по художественной гимнастике «Зимние узоры» проведут в городе Гаджиево ЗАТО Александровск.

6 января Кировск приглашает на необычное мероприятие – «Рождественскую дискотеку на лыжах». А мурманская Долина Уюта ждет участников «Мандаринового забега». Городской турнир по волейболу для ветеранов пройдет в ЗАТО г. Североморск. Лыжная «Рождественская гонка» в канун Рождества стартует в Мончегорске, а в Полярных Зорях «Рождественскую гонку» проведут в день празднования Рождества, 7 января.

8 января «Семейные старты» по плаванию для воспитанников ДЮСШ «Юность» и их родителей состоятся в спорткомплексе «Атлет» в Апатитах. В поселке Никель самые маленькие спортсмены поучаствуют в «Чемпионате ползунков».

Подробный список мероприятий Декады спорта и здоровья, которых насчитывается более 150, опубликован на официальном сайте Комитета по физической культуре и спорту Мурманской области.

Фото: hibiny.com