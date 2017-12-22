В новогоднем турнире Северной военной хоккейной лиги стали известны бронзовые призёры

04 Января 2018 года, 13:05

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 4 января/ БИ-ПОРТ - В проходящем на Северном флоте новогоднем турнире Северной военной хоккейной лиги определились бронзовые призёры в обоих дивизионах. В первом дивизионе им стала команда управления и штаба флота «К-21», уверенно победившая со счётом 9:2 команду «Армеец» из поселка Кильдинстрой.

Бронзовым призёром второго дивизиона стала сборная соединения противолодочных и десантных кораблей Северного флота «Шквал», которая безоговорочно со счетом 16:0 победила хоккеистов тяжёлого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» из одноименной команды.

Завтра, 4 января, в городе Североморске пройдут финальные игры Северной военной хоккейной лиги в обоих дивизионах. В первом дивизионе на льду встретятся команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил СФ и команда «Гроза» объединения ВВС и ПВО Северного флота. Во втором дивизионе за золото будут бороться команда «Полярная звезда» и команда «Авианосец» тяжёлого авианесущего крейсера «Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов».

Закрытие новогоднего турнира состоится 4 января в 15 часов на стадионе Центра морской и физической подготовки Северного флота.