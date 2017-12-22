На Северном флоте состоялось открытие Новогоднего турнира по хоккею с шайбой среди детских команд

06 Января 2018 года, 15:00

СЕВЕРОМОРСК/ 6 января/ БИ-ПОРТ - В Малом Сафоново состоялось торжественное открытие Новогоднего турнира по хоккею с шайбой среди детских команд Северной военной хоккейной лиги. В турнире примут участие детские команды «Спутник», «Гроза», «Армеец», «Тайфун» и «Арктика», представляющие объединения, соединения и воинские части Северного флота. В предыдущем детском турнире участвовало всего три команды, что говорит о значительном развитии детского хоккея на Северном флоте. Игры детских команд будут проходить по олимпийской системе, на вылет. Возраст юнных хоккеистов составил 9-12 лет. В командах «Спутник» и «Тайфун», играют не только мальчики, но и девочки.

Детская хоккейная команда подводных сил флота «Тайфун» одолела со счетом 2:1 детскую команду «Гроза» объединения ВВС и ПВО Северного флота. Матч детской хоккейной команды одной из воинских частей центрального подчинения «Армеец» и детской команды «Арктика» арктической мотострелковой бригады закончился со счетом 7:0. После окончания игр командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов вручил командам сладкие подарки.

Также состоялся товарищеский матч, в возрастной категории 14-17 лет, между юношескими командами Кольской флотилии разнородных сил СФ «Альбатрос» и юношеской команды «Торос» центра материально-технического обеспечения СФ, закончившийся со счетом 6:0.