Лыжная «Рождественская гонка» стартует в Ковдоре

07 Января 2018 года, 10:21

КОВДОР/ 7 января/ БИ-ПОРТ - 7 января на лыжном стадионе в Ковдоре состоятся соревнования «Рождественская гонка».

Новогодние и рождественские лыжные гонки стали доброй традицией для ковдорских спортсменов и любителей физической культуры и спорта. Участниками соревнований станут школьники, учащаяся молодежь, а также ковдорчане любого возраста.

Лыжный стадион в Ковдоре имеет несколько лыжных трасс, часть из них – 2,5 км – освещена.

Организатор соревнований – Детский оздоровительно-образовательный профильный центр Ковдорского района.