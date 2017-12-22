В «Хибиниуме» прошла развлекательная программа для детей-сирот

07 Января 2018 года, 12:23

АПАТИТЫ/ 7 января/ БИ-ПОРТ - Воспитанники Апатитского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, имени В.Р. Булычева побывали в Центре активных приключений «Хибиниум» города Апатиты.

В спортивно-развлекательной программе «Путешествие в Хибиниум» ребята проверили себя на меткость в стрельбе из лука в мультитире, научились ориентироваться по карте, использовать радиостанцию. Полученные знания воспитанники центра закрепили в игре «Ориентирование на местности». Они испытали свои силы на веревочных аттракционах, покатались на «бананах» по снежной трассе за снегоходом и на санках с горки, испытали прыжковый профессиональный батут. Запоминающимся и забавным стало общение и фотосессия с ездовыми собаками породы хаски. В завершение вечера ребят ждали вкусные угощения и горячий чай.

Дети с большим удовольствием отдохнули на природе и получили множество ярких впечатлений.