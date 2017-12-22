В Мурмашах состоялся первый этап VIII Кубка ТГК-1 по лыжным гонкам

07 Января 2018 года, 13:25

МУРМАШИ/ 7 января/ БИ-ПОРТ - В Мурмашах состоялось открытие и первый этап VIII Кубка ТГК-1 по лыжным гонкам. На лыжню вышло 200 спортсменов из 13 населенных пунктов Мурманской области. Сразиться за лидерство в общем зачете приехали команды Зеленоборского, Заозерска, Умбы, Апатитов, Кандалакши, Мурманска, Гаджиево, Кировска, Полярного, Североморска, Ревды, Колы, Мурмашей.

Первое место заняла сборная Мурманска, второе - Кандалакши, третье – Североморска. Малый кубок среди поселков увезла команда Мурмашей, второе место у Зеленоборского, третье заняли лыжники из Ревды. Для всех участников ДК Энергетик подготовил праздничный концерт. Следующий этап Кубка пройдет в феврале в Апатитах.