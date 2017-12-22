Мурманские конькобежцы стали призёрами чемпионата Европы

07 Января 2018 года, 15:26

КОЛОМНА/ 7 января/ БИ-ПОРТ - В Коломне на чемпионате Европы отличились конькобежцы мурманского центра спортивной подготовки.

У мужчин на 500-метровке бронзовым призёром стал Павел Кулижников. Его время на дистанции составило 34,86 секунды. Золотую награду завоевал голландец Роналд Мюлдер – 34,80. «Серебро» взял финн Мика Поутала – 34,85.

У женщин в этой дисциплине блеснула Ангелина Голикова, которая показала второй результат, – 38,04. На высшую ступень пьедестала почёта поднялась австрийка Ванесса Херцог – 37,69. На третью Каролина Эрбанова из Чехии – 38,18.