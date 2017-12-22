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Жизнь в Мурманске


Сари
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Главная » Спорт » Декаду спорта в Мурманске отметили «Мандариновым забегом»
 
 
 
 
07 Января 2018 года, 17:28

Декаду спорта в Мурманске отметили «Мандариновым забегом»


МУРМАНСК/ 7 января/ БИ-ПОРТ - Юные и взрослые любители активного отдыха не упустили случая поучаствовать в акции «Мандариновый забег». В Долине Уюта сегодня собрались родители с детьми, бабушки и дедушки с внуками и все желающие поучаствовать в различных соревнованиях и забавных конкурсах. 

«Акция приурочена к декаде спорта, которая проходит сейчас в городах и поселках Кольского Заполярья, – отметила председатель областного спорткомитета Светлана Наумова. – Она уже стала традиционной и полюбилась мурманчанам и гостям города, всем тем, кто любит проводить активно зимние каникулы. Изначально мероприятие задумывалось как семейный праздник. А поскольку новогодние и рождественские торжества всегда ассоциируются с цитрусовыми на столе, поэтому и выбрали такое название».

Началась акция с разминки, которую провела Снежная королева. Затем состоялся забег по километровой аллейке Долины Уюта. Впрочем, бежали не все. Любители скандинавской ходьбы неспешно преодолели дистанцию, шагая с лыжными палками. На финише Дед Мороз и Снегурочка вручили всем участникам мандариновые медали. 

Далее ребят и взрослых ждали забавные конкурсы и соревнования в духе «Весёлых стартов», а также перетягивание каната. По окончании состязаний участники смогли согреться горячим чаем из самоваров. Напоследок организаторы подвели итоги конкурса костюмов. Приз в этой номинации получила Светлана Плисова и её дочь Ульяна Диденко. 

 

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