Число дешевых билетов на ЧМ-2018 могут увеличить на треть

09 Января 2018 года, 11:50

РОССИЯ/ 9 января/ БИ-ПОРТ – Количество дешевых билетов на ЧМ-2018 может быть увеличено: оргкомитет «Россия-2018» ведет переговоры с FIFA об увеличении квоты четвертой категории пропусков для россиян. Сейчас самый недорогой абонемент на матчи группового этапа турнира для граждан России стоит 1280 рублей.

«Увеличение количества билетов четвертой категории возможно, — рассказал «Известиям» генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин. — Мы ведем эту работу с FIFA и надеемся на положительный результат. В целом соотношение количества билетов внутри категорий не является жестким, оно может корректироваться в ходе продаж».

По информации источника, FIFA может увеличить количество билетов четвертой категории для россиян еще на 80–100 тысяч. Скорее всего, их можно будет приобрести в порядке живой очереди с 13 марта по 3 апреля. Билеты будут продаваться в режиме реального времени на сайте FIFA.com/bilet, успешные заявки подтверждаются сразу.

Матчи чемпионата мира пройдут в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Казани, Ростове-на-Дону, Калининграде, Волгограде, Нижнем Новгороде, Самаре, Саранске и Екатеринбурге с 14 июня по 15 июля.