Ковдорский ГОК приглашает на соревнования по горным лыжам

11 Января 2018 года, 13:03

КОВДОР/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Ковдорский горно-обогатительный комбинат 14 января в 12:00 приглашает зрителей и болельщиков на горнолыжный комплекс «Варс».

В этот день состоятся региональные соревнования по горным лыжам в дисциплине слалом-гигант среди детей 9-12 лет «Серебряный Кубок Федерации» (второй этап) на призы Ковдорского ГОКа. В соревнованиях примут участие спортсмены из Мурманска, Кировска, Апатитов, Мончегорска, Полярных Зорей и Ковдора.

С площади Ленина автобусы отправятся в 11:30 и 13:30, с ГЛК «Варс» – в 12:00 и 14:00. На месте будет работать буфет. Для любительского катания склон закроется на весь день.