На «Салме» пройдёт семейный спортивный праздник

11 Января 2018 года, 18:27

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 11 января/ БИ-ПОРТ – Горнолыжный комплекс «Салма» 13 января приглашает на семейный праздник. Впервые в канун Старого Нового года на горе не просто пройдут традиционные соревнования по горным лыжам и сноуборду на приз директора Кольской АЭС, а состоится большой праздник.

С 16:00 до 18:00 территория горнолыжного комплекса на время превратится в большой спортивно-развлекательный комплекс. Свои программы представят туристические клубы «Вектор» и «ВОДИной», автоклуб «Салма», а также общественное движение профсоюзной и ветеранской организаций «Русский проект».

Гостей праздника ждут снегоступинг, катание по снегу на байдарках, снежный тир и «Юкигассен» и дискотека. В перерывах между подвижными развлечениями можно будет послушать выступления артистов, провести фотосессии, принять участие в интересных конкурсах и попробовать угощения.

Вечером болельщики будут поддерживать спортсменов. Побороться за престижный приз приедут свыше 100 горнолыжников из разных городов России. В 18:00 состоится торжественное открытие турнира. В 18:30 будет дан старт соревнованиям сноубордистов, в 19:30 – горнолыжников. Для всех желающих будет организовано ночное катание до 2:00 бесплатно.

Для личных автомобилей организованы места на парковке. Автобусы из города Полярные Зори отправляются со штатных остановок в 15:30, 16:30 и 17:30. Обратно в город – в 19:00, 23:00, 00:30, 02:20.