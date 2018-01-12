Начинается чемпионат по хоккею с шайбой на «Кубок командующего Северным флотом»

12 Января 2018 года, 12:50

СЕВЕРОМОРСК/ 12 января/ БИ-ПОРТ - В субботу, 13 января, на стадионе Центра Морской и физической подготовки главной базы Северного флота – Североморска состоится торжественное открытие чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги на «Кубок командующего Северным флотом». Откроет чемпионат командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов.

Всего в чемпионате будет участвовать двадцать хоккейных команд объединений, соединений и воинских частей флота. Игры чемпионата будут проходить до 1 апреля, на одиннадцати ледовых площадках в десяти гарнизонах Северного флота. Всего будет проведено более 70 игр по хоккею с шайбой. Команды 1 и 3 дивизиона пройдут 2 круга – это матчи дома и на выезде (в гостях), во втором дивизионе матчи пройдут по классической круговой системе (1 круг).

Сразу после открытия чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги на «Кубок командующего Северным флотом» на ледовой площадке Центра Морской и физической подготовки состоится первая игра - хоккейная команда «Альфа» управления ядерного обеспечения встретится на льду с хоккейной командой «Ракета» Кольского соединения ПВО.

Для болельщиков и зрителей на стадионе будет работать полевая кухня с горячим чаем и кашей.

В 2017 году в чемпионате Северного флота по хоккею с шайбой на «Кубок командующего Северным флотом», приняли участие 13 команд.