Горнолыжник из Мончегорска стал призёром Кубка мира

14 Января 2018 года, 16:35

ШВЕЙЦАРИЯ/ 14 января/ БИ-ПОРТ – Российский горнолыжник Павел Трихичев стал серебряным призером Кубка мира. Медаль он завоевал в комбинации, которая состоит из скоростного спуска и слалома. Трихичев – уроженец Мончегорска. В Кубке мира он выступает с 2013-го, но за 60 предыдущих стартов только 13 раз проходил дальше первой попытки и лишь три раза заезжал в топ-20. На Играх-2014 в Сочи его лучшим результатом стало 24-е место в суперкомбинации. Подиум на Кубке мира – первый в карьере российского слаломиста.

Победу в Швейцарии праздновал француз Виктор Муффа-Жанде, который показал общее время 2 мин. 35,29 сек., опередив 25-летнего россиянина почти на секунду. А вот Трихичев выиграл у бронзового призера гонки итальянца Перета Филла 0,19 сек.

«Мы ожидали этого результата, сюрпризом для нас серебро Трихичева не стало – спортсмен входит в предварительную заявку сборной на Олимпиаду. Самому Павлу психологически этот результат важен, он придаст ему позитивных эмоций и уверенности перед Играми. Планируем, что в Пхенчхане он выступит в трех дисциплинах – олимпийской комбинации, слаломе-гиганте и слаломе», - приводит слова президента Федерации горнолыжного спорта и сноуборда России Леонида Мельникова Spots.ru.