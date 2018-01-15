Сборная Северного флота встретится со сборной Мурманска

15 Января 2018 года, 18:00

МУРМАНСК/ 15 января/ БИ-ПОРТ - В рамках чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой сезона 2017 – 2018 года 20 января в 19 часов в Ледовом дворце города Мурманска состоится игра сборной Краснознаменного Северного флота с командой «Мурман-КСШОР» города Мурманска. В рамках чемпионата сборная Краснознаменного Северного флота проведет более пятнадцати игр на хоккейных площадках в различных городах Мурманской области. Игры чемпионата Мурманской области по хоккею с шайбой будут проходить до конца апреля 2018 года.

14 января в рамках чемпионата прошел матч, в котором сборная Краснознаменного Северного флота безоговорочно одержала победу, выиграв на выезде хоккейную команду «Горняк» из города Оленегорска со счетом 6:1.