В Мурманске пройдет первенство СЗФО по художественной гимнастике

17 Января 2018 года, 10:42

МУРМАНСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ – С 17 по 19 января в легкоатлетическом манеже пройдет первенство Северо-Западного Федерального округа по художественной гимнастике. В Мурманской области соревнования по художественной гимнастике такого уровня проводятся впервые.

Спортсменки из девяти регионов СЗФО будут соревноваться за право стать лучшими и представлять свои регионы на Первенстве России. Каждый регион будет представлен командой из 10 спортсменок в личном зачете и командой по групповым упражнениям. Мурманской области, как региону - организатору соревнований, можно включить в свою команду 13 спортсменок.

В соревнованиях примут участие спортсменки из Архангельской, Вологодской, Калининградской, Ленинградской, Новгородской, Псковской области, а также республики Карелии и Коми.

Мурманская область будет представлена юными спортсменками и уже титулованными командами серебряных призёров СЗФО в групповых упражнениях (команда КМС) по программе обруч, булавы, скакалка и командой бронзовых призеров СЗФО.

В этом году региональная федерация по художественной гимнастике приобрела новую компьютерную программу по оценке выступления, которая была создана для подготовки спортсменок в новом Олимпийском цикле.

Эта система оценки была опробована на областных соревнованиях и продолжит совершенствование на первенстве СЗФО под патронажем представителей из Всероссийской Федерации художественной гимнастики.