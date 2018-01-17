На «Салме» состоялся турнир по горным лыжам и сноуборду на призы директора Кольской АЭС

17 Января 2018 года, 11:11

ПОЛЯРНЫЕ ЗОРИ/ 17 января/ БИ-ПОРТ – В Полярных Зорях 13 января на горнолыжном комплексе «Салма» состоялся традиционный турнир по горным лыжам и сноуборду на призы директора Кольской АЭС.

150 лучших горнолыжников Мурманской области и спортсменов Концерна «Росэнергоатом» соревновались на склонах «Салмы».

В соревнованиях по горным лыжам среду мужчин 20-35 лет первые три места достались Андрею Паницкому (Полярные Зори), Денису Лаврову (Полярные Зори) и Дмитрию Маркелову (Балаково), среди мужчин 36 лет и старше – Виталию Стовбуну (Мончегорск), Константину Кузнецову (Апатиты) и Михаилу Суетину (Мончегорск).

Отдельно стоит отметить достойные результаты заездов Александра Ковалевского из Кировска и Владимира Вишняков из Полярных Зорей, 1939 и 1938 года рождения.

У женщин 20-35 лет лидерами стали Екатерина Лебедева (Полярные Зори), Кира Кудряшова (Мурманск) и Олеся Омельчук (Полярные Зори), у женщин 36 лет и старше – Елена Петренко (Мончегорск), Анна Краева (Мончегорск) и Елена Стовбун (Мончегорск).

Лишь немного уступила лидерам 78-летняя Нина Вишнякова. Впрочем, мало кто знает лучше нее все особенности склонов ГК «Салма». Нина из числа тех энтузиастов горнолыжного спорта, которые в 1970-е создавали этот горнолыжный комплекс.

У мужчин-сноубордистов 20 лет и старше пьедестал заняли Павел Кондратьев (Полярные Зори), Роман Егоров (Полярные Зори) и Павел Богатырев (Мончегорск), у женщин 20 лет и старше – Дарья Ковзун (Мончегорск), Александра Морозова (Полярные Зори, Кольская АЭС) и Анастасия Лоськова (Кировск).

Награды победителям и призерам турнира вручил директор Кольской АЭС Василий Омельчук.