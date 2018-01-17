Мурманчан зазывают на лыжню

17 Января 2018 года, 15:28

МУРМАНСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ - В этом году в Мурманске проходит уже 47-й массовый конкурс «Лыжня зовет!». Конкурс продлится более трех месяцев, до 8 апреля 2018 года, когда лауреатов конкурса определит специальная комиссия. Сегодня одно из мест проведения конкурса посетил заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь.

«Традиционно мурманская «Лыжня зовет» проводится на КП-2 (спорткомплекс «Снежинка») и на КП-4 у домика моржей на Семеновском озере. Руководством города было принято решение планомерно создавать условия для лыжников в этих местах. Теперь трасса на КП-2 имеет современное освещение, подключенное к единой городской системе «Каскад». Как только ляжет достаточное количество снега, будет окончательно подготовлена и увеличенная до пяти километров лыжная трасса. Подготовлена и навигация по трассе – специальные указатели помогут спортсменам не заблудиться. Так же в целях безопасности спортсменов ведется видеонаблюдение» – рассказал Игорь Морарь.

Комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска приглашает жителей города принять участие в конкурсе «Лыжня зовет - 2017». В лыжном конкурсе могут принять участие мурманчане разного возраста. Критерий для победы – наибольшее количество километров. Любители лыж оформляют дневник учета пройденных километров, в котором фиксируется каждый выход на трассу. Записи в дневнике необходимо подтвердить талонами, которые спортсмены могут получить у дежурных на контрольных пунктах.