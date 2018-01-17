Мурманчан на лыжню отвезёт бесплатный автобус

17 Января 2018 года, 16:55

МУРМАНСК/ 17 января/ БИ-ПОРТ - В Мурманске проходит 47-й массовый конкурс «Лыжня зовет!». Традиционно местом проведения конкурса стали лыжные трассы, проложенные в районе контрольных пунктов КП-2 (спорткомплекс «Снежинка») и КП-4 (Семеновское озеро, домик моржей).

В этом году комитет по физической культуре и спорту администрации города Мурманска подготовил мурманчанам сюрприз — трасса на КП-2 увеличена до пяти километров. Современное освещение в этом году было подключено к единой городской системе «Каскад». Для безопасности спортсменов ведется видеонаблюдение.

«Для удобства лыжников запущен специальный маршрут № 31: бесплатный автобус курсирует от улицы Радищева с остановкой на улице Рогозерская возле АЗС прямо до КП-2 каждые полчаса по средам, выходным и праздничным дням, — рассказал заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Игорь Морарь.

Специальный автобусный маршрут будет работать до 8 апреля. Но в случае ухудшения погодных условий (при понижении температуры воздуха до −22 градусов и ниже, сильном ветре, снегопаде, штормовом предупреждении или отсутствии снега) маршрут отменяется.

Расписание:

С ул. Радищева автобус отправляется:

- по средам в 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30.

- в выходные и праздничные дни в 10.00, 10.30. 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00*, 14.30*.

От спорткомплекса «Снежинка» автобус отправляется:

- по средам: 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14:15* 14:45*.

- в выходные и праздничные дни: 10.15, 10.45, 11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.15* 14.45*.

* - рейсы будут выполняться с 3 марта 2018 года.

АГМ