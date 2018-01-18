10 февраля стартует «Лыжня России»

18 Января 2018 года, 11:55

МУРМАНСК/ 18 января/ БИ-ПОРТ – В Мурманской области 10-11 февраля состоится XXXVI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России». Официальный старт – 10 февраля в Североморске-3.

«Лыжня России» проводится ежегодно с 1982 года. Количество ее участников увеличивается из года в год. В 2018 году 73 региона заявили о своей готовности принять участие в празднике. В Мурманской области соревнования пройдут в Мурманске, Апатитах, Кировске, Мончегорске, Оленегорске, Полярных Зорях, Кандалакше, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО Заозерск, ЗАТО Североморск, Ковдорском, Кольском и Ловозерском районах, в Умбе и Варзуге.

В «Лыжне России» традиционно принимают участие видные политические и государственные деятели, главы субъектов и городов, руководители министерств и ведомств. Победителей ждут медали, дипломы и памятные призы Министерства спорта России.

Положение о проведении «Лыжни России» можно посмотреть здесь.