Игорь Баталов вновь избран председателем регионального отделения ОГО ВФСО «Динамо»

19 Января 2018 года, 13:20

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 19 января/ БИ-ПОРТ - В УМВД России по Мурманской области внеочередная конференция Мурманского регионального отделения Общества «Динамо». Основным вопросом повестки дня стало избрание председателя организации. Общим решением делегатов ее руководителем вновь стал генерал-майор полиции Игорь Баталов.

Начальник регионального Управления МВД пять лет занимал этот пост. Его полномочия были приостановлены в 2016 году в связи с ведомственным распоряжением. В последующем правовые вопросы были урегулированы, и у Игоря Баталова вновь появилась возможность возглавить общественную организацию.

Мурманское региональное отделение Общества «Динамо» сегодня насчитывает в своих рядах более 10000 тысяч членов из 15 коллективов физической культуры и спорта, представляющие такие силовые структуры и правоохранительные органы, УМВД, УФСБ, ПУ ФСБ, Росгвардию, Мурманскую таможню, УФСИН, ГУ МЧС, ОГФС. В годовой календарь спортивно-массовых мероприятий Мурманского отделения «Динамо» включены 25 соревнований по 18 видам спорта.