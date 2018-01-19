ДК Кирова приглашает на конкурс по спортивным бальным танцам «Зимние узоры»

20 Января 2018 года, 09:31

МУРМАНСК/ 20 января/ БИ-ПОРТ – В областном Дворце культуры и народного творчества им. С. М. Кирова 28 января в 14:00 состоится конкурс по спортивным бальным танцам «Зимние узоры».

Танцевальные пары из Мурманска, Полярного, Кандалакши, Североморска, Мончегорска и Гаджиева устроят праздник спортивного бального танца.

На протяжении двух отделений на паркет будут выходить участники спортивно-массовых мероприятий различных возрастных категорий. Дети и юниоры представят на суд компетентного жюри свою программу. В третьем отделении продемонстрируют свое мастерство более опытные танцоры спорта высших достижений.