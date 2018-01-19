На Северном флоте открылся чемпионат по армейскому рукопашному бою

21 Января 2018 года, 11:35

СЕВЕРОМОРСК/ 21 января/ БИ-ПОРТ – В Североморске открылся чемпионат Северного флота по армейскому рукопашному бою. Командующий Северным флотом поздравил спортсменов с началом чемпионата и пожелал участникам победы в честной борьбе.

В чемпионате принимают участие десять команд объединений, соединений, частей и организаций флота, Минобороны и других силовых структур Мурманской области. Участники будут состязаться в семи весовых категориях. Отбор сильнейших будет проводиться по олимпийской системе, с выбыванием после первого поражения.

Из победителей и призеров чемпионата Северного флота по армейскому рукопашному бою будет сформирована сборная команда, которой предстоит защищать честь СФ на соревнованиях Военно-морского флота и Вооруженных сил России.