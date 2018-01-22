Тюнингуем велосипед в домашних условиях

22 Января 2018 года, 13:16

Те, кто не представляет своей жизни без велосипеда, знают, что велик является не только средством передвижения, но и способом самовыражения. Если стандартные багажники для велосипеда, скучные оттенки рамы, привычные формы и прочие составляющие классической комплектации байка не для вас, вы можете провести тюнинг своими руками в домашних условиях, не переплачивая за услуги специалистов.

С чего начать?

Тюнинг может быть как очень сложным, так и легким. Если ранее вы никогда не занимались подобным, можно начать с простейшего. То есть в данном случае вы приобретаете недорогую модель велика и устанавливаете на нее более комфортные, качественные и дорогие составляющие:

• седло;

• руль для велосипеда;

• тормозные составляющие;

• контактные педали;

• любые другие комплектующие, которые можно заменить.

При этом можно опираться как на удобство и надежность составляющих, так и на оригинальность внешнего вида.

Художественная подсветка

Если техническое усовершенствование завершено, можно подумать о художественной обработке велосипеда. Чаще всего обладатели байков выбирают в качестве декорирующей составляющей светодиодную подсветку. Данный вид иллюминации смотрится очень эффектно и отличается простотой монтажа. Светодиодная подсветка отличается простотой установки и может крепиться на любую часть велосипеда: на спицах колеса в виде оригинального рисунка, на ободе колеса, вдоль внутреннего контура велопокрышки, на рулевой части и так далее. Справиться с установкой декоративного освещения можно и без помощи специалистов, а просто прочитав инструкцию по монтажу.

Покраска велосипеда

Это еще одно несложное мероприятие, которое можно провести в домашних условиях, преобразив свой байк. Для этого раму следует подготовить: с нее необходимо снять все дополнительные элементы, хорошенько ее вышкурить и прогрунтовать.

Для покраски используйте небольшой краскопульт. Не стоит проходиться по одному месту более 2 раз. Далее раме необходимо дать отстояться в течение нескольких дней. Даже если на улице жарко, и краска перестала «браться» через пару часов, не стоит нарушать правило. Таким образом вы улучшите качество и надежность лакокрасочного покрытия.

Как видите, успех тюнингового дела зависит скорее от умения владельца велика обращаться с инструментами и материалами. Затратив минимум средств, можно превратить абсолютно простой велосипед в уникальный шедевр.