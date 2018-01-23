На Северном флоте завершился чемпионат по армейскому рукопашному бою

23 Января 2018 года, 09:44

СЕВЕРОМОРСК/ 23 января/ БИ-ПОРТ - В Североморске завершился чемпионат Северного флота по армейскому рукопашному бою. В соревнованиях приняли участие более 90 военнослужащих, сообщили «Би-порту» в пресс-службе флота.

В командном первенстве третье и второе призовые места достались командам «Гроза» - объединения ВВС и ПВО флота и «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил. Чемпионом стала сборная «Армата», в которую вошли лучшие рукопашные бойцы армейского корпуса Северного флота.

Первое место в весовой категории до 60 кг занял Юсуп Гасанов из команды «Армата». Чемпионами Северного флота также стали Рамазан Гасанов, Андрей Николаев, Денис Чу, Илья Горбунов, Артур Андреев и Егор Цуканов.

Сборная Северного флота, которая будет сформирована из победителей и призёров этих соревнований, вскоре выступит на первенстве Военно-морского флота.