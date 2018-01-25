В Мурманске пройдет Чемпионат и Первенство Мурманской области по ММА

25 Января 2018 года, 16:39

МУРМАНСК/ 25 января/ БИ-ПОРТ – В легкоатлетическом манеже 28 января пройдет Чемпионат и Первенство Мурманской области по смешанному боевому единоборству (ММА).

Цель Чемпионата – отбор лучших спортсменов и формирование команды региона для участия в Чемпионате СЗФО по смешанному боевому единоборству. В соревнованиях примут участие лучшие бойцы в единоборствах из большинства спортивных клубов и школ Мурманской области.

Выступления пройдут в пяти возрастных категориях: 12-13 лет, 14-15 лет, 16-17 лет, 17-18 лет и старше 18 лет. Открытие Чемпионата в 12:30, начало финальных поединков – в 15:00.