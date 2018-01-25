Большинство россиян поддерживаю участие российских спортсменов в Олимпийских играх-2018

25 Января 2018 года, 18:23

РОССИЯ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Большинство россиян (71%) считает, что российские спортсмены, несмотря на отстранение сборной, все равно должны ехать на Олимпийские игры в Южной Корее. Еще 20% респондентов, напротив, считают, что России стоит отказаться от участия в ОИ-2018.

«То, что россияне поддерживают самих спортсменов, указывает на важность изначального смысла Олимпийских игр как мероприятия без границ, объединяющего все страны и всех спортсменов. Мероприятие, позволяющее на время забыть о внешнеполитических и военных конфликтах, от которых население уже устало», — пояснила «Известиям» социолог «Левада-центра» Карина Пипия.

В отстранении российской сборной виновато руководство Министерства спорта, уверены 37%. Еще 17% респондентов видят причину в тренерах и врачах, которые давали спортсменам запрещенные препараты. 13% считают, что претензии надо предъявлять к самим спортсменам. Еще 15% граждан полагают, что винить не стоит никого. 11% не смогли ответить на вопрос.

Ситуация с российской сборной существенно не повлияла на интерес россиян к Олимпиаде. 15% граждан будут смотреть телетрансляции «систематически, достаточно подробно», а 47% — «время от времени». Еще 19% респондентов ограничатся просмотром обзоров в новостях, а 15% сообщили, что Игры их не интересуют.

Напомним, Международный олимпийский комитет постановил, что из-за допингового скандала атлеты из России могут выступить только под олимпийским флагом и без государственного гимна на церемонии награждения. Олимпийское собрание одобрило участие российских спортсменов в ОИ-2018.