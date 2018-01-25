25 Января 2018 года, 19:00

РОССИЯ/ 25 января/ БИ-ПОРТ – Алексей Петухов всё ещё надеется попасть на Олимпийские игры в Пхёнчхане. Ранее Международный олимпийский комитет принял решение о дисквалификации лыжника.

«Я еще не потерял надежду поехать на Игры участником. Заседание спортивного арбитражного суда у нас будет проходить 26 января. Какое решение будет пока непонятно. В случае выигрыша, есть шансы поехать», - говорит Петухов.

По его словам, происходящая с российскими спортсмена ситуация может негативно сказаться на подрастающем поколении. Родители после всё этйо истории просто не будут приводить детей в секции.

«Но быстро все забывается. Молодое поколение докажет, что Россия - это великая страна», - приводит слова Петухов «Бoльшое pадио».

Фото: AFP