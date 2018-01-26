Команда из Оленегорска победила в третьем этапе сезона Баренц-хоккейной лиги

ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОН/ 26 января/ БИ-ПОРТ – В Печенгском районе прошли матчи в рамках девятого сезона Баренц-хоккейной лиги среди любительских команд России, Норвегии и Финляндии.
В соревнованиях приняли участие хоккейные команды из Мурманска, Оленегорска, Кировска, Никеля, Ивало и Киркенеса. Победителем третьего этапа сезона стала команда «Горняк», представляющая Оленегорск.
В составе команды на позиции защитника играет сотрудник Росгвардии старший лейтенант полиции Сергей Белых – дежурный пункта централизованной охраны Отдела вневедомственной охраны по Оленегорску.
Сезон 2017-2018 годов Баренц-хоккейной лиги ожидают этапы в Киркенесе и Ивало, а завершится он в апреле 2018 года в Мурманске.