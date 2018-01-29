«Эскимосские игры» пройдут в Хибинах

29 Января 2018 года, 12:32

КИРОВСК/ 29 января/ БИ-ПОРТ – С 23 по 27 марта у озера Малый Вудъявр в Хибинах будут проходить XXV открытые зимние приключенческие соревнования по туризму «Эскимосские игры» в рамках движения «Дети России образованны и здоровы».

Традиционно в программе соревнований: техника лыжного туризма, спасательные работы с транспортировкой пострадавшего, занятия по лавинной подготовке, постройка иглу, многочисленные конкурсы. С положением о проведении соревнований, новостями и информацией о подготовке к играм можно ознакомиться в официальной группе ВК.