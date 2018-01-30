Более 30 матчей чемпионата Северной военной хоккейной лиги состоится в феврале

30 Января 2018 года, 09:32

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 30 января/ БИ-ПОРТ - В феврале 2018 года в рамках чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги состоится более 30 матчей. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота. Чемпионат стартовал 13 января, за это время уже было проведено более 20 встреч.

По итогам игр на Кубок командующего Северным флотом были выявлены лидеры в каждом из трёх дивизионов: сборная Кольской флотилии разнородных сил «Альбатрос (1-й дивизион), команды арктической мотострелковой бригады «Арктика» и соединения подводных сил из Заозёрска «Медведи», а также штаба Северного флота «К-21» (2-й дивизион). В третьем дивизионе вырвалась вперёд команда дивизии ПВО «Ракета»

Несмотря на низкие температуры, зрители охотно посещают игры чемпионата.