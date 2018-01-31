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Главная » Спорт » Военнослужащие регионального центра управления Северного флота победили в чемпионате по плаванию
 
 
 
 
31 Января 2018 года, 18:13

Военнослужащие регионального центра управления Северного флота победили в чемпионате по плаванию


СЕВЕРОМОРСК/ 31 января/ БИ-ПОРТ – В бассейне спортивного клуба Северного флота в Североморске состоялся чемпионат управлений, отделов и служб штаба флота по плаванию.

Традиционно первенство проходило в четырех дисциплинах: брас, кроль на стометровую дистанцию, эстафета вольным стилем 4 по 50 метров и ныряние в длину. В состязаниях приняли участие 8 команд.

«Показав наилучший результат, звание лучших пловцов Северного флота завоевали представитель регионального центра управления капитан 3 ранга А. Калашников на стометровой дистанции вольным стилем и матрос Н. Быков управления разведки СФ на стометровой дистанции брассом. Вторую ступень пьедестала почёта заняли капитан-лейтенант С. Макаренко (брасс) и капитан майор Н. Бырканов (вольный стиль). Третьи места заняли капитан 3 ранга А. Сычев (брасс) и старший лейтенант Д. Люлин (вольный стиль)», – сказали «Би-порту» в пресс-службе СФ.

В нырянии в длину лучший результат, 62 метра, показал представитель службы защиты государственной тайны штаба Северного флота капитан 2 ранга А. Строцкий. В эстафете и общекомандном зачете победу одержала сборная регионального центра управления СФ.

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