Лыжник Алексей Петухов оправдан

01 Февраля 2018 года, 15:28

РОССИЯ/ 1 февраля/ БИ-ПОРТ – Спортивный арбитраж в Лозанне удовлетворил апелляции 28 российских спортсменов, пожизненно отстраненных МОК от участия в Олимпиадах. Также смягчили наказание для еще 11 атлетов из России, слушания по трем делам отложены.

В отношении 28 россиян оправданных CAS спортсменов аннулировано решение о пожизненном отстранении от участия в Олимпийских играх за нарушение антидопинговых правил на Олимпиаде в Сочи. Среди оправданных спортсменов – мурманский лыжник и призер олимпиады Алексей Петухов.

Фото: © РИА Новости. Илья Питалев