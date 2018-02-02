В Кандалакшском районе может появиться 42-километровая мотосанная трасса

02 Февраля 2018 года, 15:00

КАНДАЛАКШСКИЙ РАЙОН/ 2 февраля/ БИ-ПОРТ – Администрация Кандалакшского района совместно с Детско-юношеской спортивной школой занимается реализацией проекта «Строительство 42-километровой мотосанной трассы».

В течение 2016-2017 гг. проводилась работа по оформлению земельных участков и разработке проекта освоения лесов. На сегодняшний день идет поиск источников финансирования, так как на строительство трассы необходимо порядка 12 млн рублей.

Также администрация готовит проектную заявку для участия в программе приграничного сотрудничества Россия – ЕС «Коларктик 2014-2020». Программа Коларктик ИЕСП-ПС (инструмент Европейского соседства, партнерства и приграничного сотрудничества) – один из инструментов финансирования Европейского Союза. Сроки подачи проектных заявок – с 3 мая по 28 сентября.

Стоит отметить, что сегодня многие любители снегоходных прогулок, путешествуя по лесным просторам, ломают нарезанные лыжные трассы, чем вызывают недовольство спортсменов и любителей лыжных прогулок.

«Мы действительно рассчитываем на реализацию этого проекта, поскольку на сегодняшний день снегоходный спорт у нас очень развит, но он наносит ущерб традиционным видам спорта, – рассказал глава Кандалакшского района и Кандалакши Михаил Павлов. – Представители лыжной общественности обеспокоены тем, что наши любители снегоходного спорта регулярно нарушают и портят лыжные трассы. В связи с этим хотелось бы обратиться к этим людям, чтобы они не использовали лыжные трассы для своих увлечений, а находили другие маршруты, потому что нарезать трассу – это большой труд».

Кроме того, владельцам снегоходов необходимо учитывать, что выезд на лыжный стадион и лыжные трассы Кандалакши крайне нежелателен, так как возможны столкновения на высоких скоростях с тренирующимися лыжниками, что может привести к трагедии.