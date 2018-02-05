На Северном флоте состоялись очередные встречи команд в рамках чемпионата по хоккею с шайбой

05 Февраля 2018 года, 08:50

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – На Северном флоте 3 и 4 февраля состоялся ряд встреч хоккейных команд в рамках чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги. Об этом»Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

В первом дивизионе команда объединения ВВС и ПВО Северного флота «Гроза» проиграла у себя дома команде «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил Северного флота, матч закончился со счетом 1:4. Вторую встречу «Альбатрос» провел в городе Полярный с командой «Армеец» одной из воинских частей центрального подчинения, где со счетом 4:11 уверенно победил «Альбатрос». Команда пограничного управления ФСБ России по Западному Арктическому району «Полярная Звезда» на хоккейной площадке города Мурманска выиграла со счетом 4:1 «Спутник» морской пехоты Северного флота.

Встреча команд второго дивизиона прошла на ледовой площадке Заозерска, где хоккейная команда «Медведи» соединения подводных сил у себя дома одержала уверенную победу над командой «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ со счетом 9:1. В Североморске команда «Шквал» соединения противолодочных кораблей Кольской флотилии разнородных сил СФ после серии буллитов со счетом 7:6 победил хоккейную команду «Торос» центра материально-технического обеспечения СФ.

Игра команд третьего дивизиона прошла в Полярном, где команда «Бастион» отдельной береговой артиллерийской бригады Кольской флотилии разнородных сил СФ выиграла со счетом 7:5 у хоккейной команды «Пётр Великий», одноимённого тяжёлого атомного ракетного крейсера.

В гарнизонах проведения чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги на «Кубок командующего Северным флотом» хоккейные площадки привлекают все большее количество желающих выйти на лед.