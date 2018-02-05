В Кандалакше пройдет региональный этап Всероссийских соревнований по лыжным гонкам

05 Февраля 2018 года, 14:08

КАНДАЛАКША/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – На лыжной базе МАОУДО «Детско-юношеская спортивная школа» Кандалакши 24-25 февраля пройдет региональный этап Всероссийских соревнований среди обучающихся общеобразовательных организаций по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда».

24 февраля юноши и девушки в двух возрастных группах 2004-2005 и 2006-2007 года рождения, представляющие команды общеобразовательных организаций Мурманской области, выявят сильнейших лыжников в спринтерской дисциплине свободным стилем.

25 февраля юные лыжники будут отстаивать честь своих школ в эстафетных гонках.

Команды, победители регионального этапа в возрастной группе 2004-2005 среди юношей и девушек будут представлять Мурманскую область на Всероссийских соревнованиях по лыжным гонкам на призы «Пионерской правды», которые пройдут в Первоуральске в марте 2018 года.