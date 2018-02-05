Команда ГУ МЧС победила в турнире по мини-футболу

05 Февраля 2018 года, 14:52

МУРМАНСК/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – Спартакиада Мурманского регионального отделения Общества «Динамо», посвящённая 80-летию образования Мурманской области, открылась соревнованиями по мини-футболу среди коллективов физической культуры Заполярья.

Впервые соревнования проходили на территории нескольких муниципальных образований: ЗАТО Североморск и Мурманска. Заявки подали 10 команд, представляющие коллективы физической культуры УМВД, УФСИН, УГОЧС и ПБ, Росгвардия, ГУ МЧС, ПУ ФСБ и др.

В последний день соревнований в финальную часть турнира после многодневного отбора вышли сборные команды: Росгвардия, УФСИН, ГУ МЧС и КФК №2.

За третье место футболисты КФК №2 со счётом 3:0 преодолели соперников из УФСИН России по Мурманской области.

В финальной игре за обладанием главным кубком и званием чемпиона сошлись сборные команды ГУ МЧС России по Мурманской области и Росгвардии. До последних минут преимущество было на стороне мурманских спасателей, но гвардейцы смогли довести игру до серии пенальти. Итоговый счёт финала – 4:3 в пользу ГУ МЧС по Мурманской области.