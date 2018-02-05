Мурманчане отправятся в Варде на турнир по юкигассен

05 Февраля 2018 года, 15:40

МУРМАНСК/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ – В минувшие выходные в Мурманске состоялся очередной турнир по юкигассен – «Арктический кубок 2018». 24 команды из Мурманска и Архангельска определяли чемпиона.

Победителями стали спортсмены коллектива «Скала», именно они в составе сборной Мурманска будут представлять город на международном турнире в норвежском Варде. Соревнования запланированы на начало марта.

Сегодня с участниками и организаторами игр встретился глава администрации Мурманска Андрей Сысоев. В уютной атмосфере «Дома молодежи» ребята рассказали главе администрации о своих успехах, а также поделились планами на будущее.

«В движение юкигассен в Мурманске вовлечены более трехсот молодых людей, это по настоящему наш, северный вид спорта, – отметил Сысоев. – Уровень проведения соревнований соответствует всем международным стандартам».

По его предложению «снежные бои» могут войти в программу очередного международного спортивно-культурного фестиваля «Гольфстрим». Это позволит существенно расширить географию участвующих спортсменов.

Неожиданным подарком от администрации города для организаторов мурманских соревнований стала поездка в Японию, на родину игр. В этом году движение юкигассен отмечает 30-летний юбилей. Мурманчане поделятся опытом с родоначальниками игр, а также пригласят японские команды на следующий турнир в столицу Заполярья.

Стоит отметить, что Мурманск — единственный город в России, который имеет лицензионное соглашение на проведение игр юкигассен. Оно заключено с основателями этого вида соревнований — организацией «International Alience of sport Yukigassen, Хокайдо», Япония.

АГМ