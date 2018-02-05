В этапе Кубка «ТГК-1» по лыжным гонкам в Апатитах приняло участие более 200 спортсменов

05 Февраля 2018 года, 16:45

АПАТИТЫ/ 5 февраля/ БИ-ПОРТ - 4 февраля 2018 года в г. Апатиты прошел второй этап VIII детско-юношеских соревнований по лыжным гонкам на Кубок филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1». Участие в турнире приняли 213 лыжников из 14 городов и поселков Мурманской области.

«Наша главная задача — популяризация спорта и активного образа жизни. Все составляющие для этого у Кубка «ТГК-1» есть — это участие спортсменов в четырех возрастных категориях, соревнования в разных видах лыжных дисциплин и, конечно, что немаловажно для детей, наличие не только состязательного духа, но и атмосферы праздника. Самым юным лыжникам, которые только делают первые шаги на лыжне, наши партнеры традиционно вручают специальные подарки для поощрения стремления к спорту и преодолению сложностей, — отметил директор турнира Игорь Ильин. — Для Мурманской области лыжные гонки являются одним из самых доступных массовых видов спорта, что доказывает широкая география участников Кубка и массовость стартов».

Победителем этапа стала сборная команда Апатитов, второе место заняли спортсмены из Кандалакши, третье — из Мурманска. «Малый» кубок среди поселков увезли лыжники из Мурмашей, на второе место пьедестала поднялась сборная Зеленоборского, на третье —Умбы.

Впервые в рамках Кубка прошла «Гонка тренеров». На дистанции 1 км среди мужчин быстрейшим стал Александр Савицкий (г. Апатиты), среди женщин — Ирина Мельникова (п. Мурмаши).

Следующий этап пройдет 4 марта в г. Полярные Зори. Абсолютные чемпионы станут известны по итогам командной эстафеты в п. Зеленоборском.