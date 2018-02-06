На Северном флоте впервые состоится чемпионат ВМФ по хоккею с шайбой

06 Февраля 2018 года, 13:00

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В Североморске впервые пройдёт чемпионат Военно-морского флота России по хоккею с шайбой. Соревнования пройдут в начале марта. В них примут участие хоккеисты всех четырёх флотов ВМФ России. Об этом «Би-порту» сообщили в пресс-службе Северного флота.

На период чемпионата командующий Северным флотом адмирал Николай Евменов возглавит сборную Северного флота. В её игровой состав войдут военнослужащие по контракту, выступающие за сильнейшие команды первого дивизиона СВХЛ «Альбатрос», «Гроза», «Спутник» и ряд других.

В рамках церемоний открытия и закрытия чемпионата в Североморске состоится выставка современной и исторической военной техники, будет работать полевая кухня. Для гостей мероприятия готовятся развлекательные мероприятия.