Спортсменка Северо-Западного округа войск Росгвардии поедет на Олимпиаду-2018

06 Февраля 2018 года, 15:58

ПХЕНЧХАН/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Старший инструктор по физической подготовке и спорту Северо-Западного округа войск национальной гвардии России прапорщик Анастасия Брызгалова представляет Россию на Олимпийских играх в южно-корейском Пхёнчхане.

Брызгалова – чемпионка мира по кёрлингу среди смешанных пар 2016 года, чемпионка мира по керлингу среди смешанных команд 2016 года и многократный чемпион России по керлингу среди смешанных пар.

Напомним, из-за допингового скандала МОК постановил, что российские спортсмены могут выступить только под олимпийским флагом и без государственного гимна на церемонии награждения.