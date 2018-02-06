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Жизнь в Мурманске


Сари
Персональный фотоблог Sari Pöyhönen
 
 
 
 

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Главная » Спорт » Спортсменка Северо-Западного округа войск Росгвардии поедет на Олимпиаду-2018
 
 
 
 
06 Февраля 2018 года, 15:58

Спортсменка Северо-Западного округа войск Росгвардии поедет на Олимпиаду-2018


ПХЕНЧХАН/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – Старший инструктор по физической подготовке и спорту Северо-Западного округа войск национальной гвардии России прапорщик Анастасия Брызгалова представляет Россию на Олимпийских играх в южно-корейском Пхёнчхане.

Брызгалова – чемпионка мира по кёрлингу среди смешанных пар 2016 года, чемпионка мира по керлингу среди смешанных команд 2016 года и многократный чемпион России по керлингу среди смешанных пар.

Напомним, из-за допингового скандала МОК постановил, что российские спортсмены могут выступить только под олимпийским флагом и без государственного гимна на церемонии награждения.

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