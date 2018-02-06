В Ковдоре состоится экстремальная гонка с препятствиями «Зимний забег»

06 Февраля 2018 года, 18:36

КОВДОР/ 6 февраля/ БИ-ПОРТ – В Ковдоре на горнолыжном комплексе «Варс» состоится экстремальная гонка с препятствиями «Зимний забег» на призы АО «Ковдорский ГОК». По традиции гонка пройдет в рамках ежегодного праздника «Мальчишник на Варсе».

К участию приглашаются команды из пяти человек (не менее одного мужчины) от 18 лет, не имеющие противопоказаний по здоровью и обладающие минимальной физической подготовкой.

«Зимний забег» состоится 24 февраля. В 11:00 начнется регистрация команд, во время которой участники смогут ознакомиться с заданиями маршрута. Старт забега будет дан в 12:00, подведение итогов состоится в 15:00.

Заявки можно направить по 19 февраля на электронную почту zhivaya.krepost@mail.ru. Количество участников ограничено.

Подробная информация о гонке представлена в сообществе мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».