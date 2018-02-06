Более семи тысяч человек примут участие в «Лыжне России»

07 Февраля 2018 года, 12:55

МУРМАНСКАЯ ОБЛАСТЬ/ 7 февраля/ БИ-ПОРТ – Около 7,5 тысяч северян могут принять участие в «Лыжне России». Всероссийская гонка состоится 10 февраля 2018 года.

«В этом году особое внимание будет уделено посёлкам и военным городкам. К примеру, центральный старт состоится в Североморске-3, в рамках «Лыжни» выберут лучшую спортивную семью», - приводит слова председателя комитета по физической культуре и спорту Мурманской области Светланы Наумовой Nоrd-Nеws.

В центральном старте лыжных гонок в Североморске-3 примут участие 1200 человек. Максимальная дистанция «Лыжни» составит 5 км.

В этом году о готовности принять соревнования заявили 73 региона.