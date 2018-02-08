В Апатитах отремонтировали Дворец спорта «Атлет»

08 Февраля 2018 года, 17:12

АПАТИТЫ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – В 2017 году в рамках государственной программы Мурманской области «Развитие физической культуры и спорта» проведен капитальный ремонт первого этажа апатитского Дворца спорта «Атлет». Результаты проведенных работ в рамках рабочей поездки оценила Марина Ковтун.

На капитальный ремонт первого этажа спортивного объекта из областного бюджета было выделено 9,5 млн рублей, еще 500 тысяч рублей – из местного бюджета. Также за счет местной казны проведен капремонт спортивного зала, приобретено спортивное оборудование для занятий.

В четырехэтажном корпусе Дворца есть три спортивных зала, зал хореографии и восстановительный центр. Здесь проводятся тренировки и спортивные мероприятия по игровым видам спорта, единоборствам, скалолазанию, альпинизму, а также ГТО, шейпингу, аэробике, фитнесу и брейк-дансу.