Яндекс покажет зимнюю Олимпиаду

08 Февраля 2018 года, 18:20

РОССИЯ/ 8 февраля/ БИ-ПОРТ – Яндекс впервые покажет зимние Олимпийские игры. На главной странице можно будет посмотреть прямые трансляции и записи соревнований, церемонии открытия и закрытия, новости Олимпиады, повторы ярких моментов и интервью спортсменов.

Трансляции начнутся за день до официального открытия Игр — 8 февраля, когда стартуют соревнования по кёрлингу и прыжкам с трамплина. Яндекс покажет все состязания в прямом эфире, а пользователи смогут переключаться между разными видами. Прямой эфир будет начинаться в 3:00 или 4:00, а заканчиваться к 18:00 по московскому времени, поэтому трансляции можно будет смотреть и в записи.

Олимпийские трансляции будут доступны только на территории России. Наряду с главной страницей их можно будет увидеть на странице результатов поиска и в мобильном приложении Яндекс. Там же можно будет следить за расписанием, результатами соревнований и медальным зачётом Олимпиады. Также можно подписаться на нужную трансляцию — тогда Яндекс напомнит о ней заранее.

«Яндекс уже устраивал прямые трансляции отдельных событий — например шоу «Голос». Олимпиаду мы показываем уже своими силами, работая напрямую с владельцем прав на трансляцию в России — компанией «Телеспорт», — говорит руководитель главной страницы Яндекса Денис Имполитов. — Яндекс и дальше будет транслировать на главной странице крупные соревнования, фестивали и другие спортивные и культурные события».